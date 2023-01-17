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Мохирев Иван Борисович

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Место рождения

Мохирева, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

1701

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: Мохирев Борис Назарович

Мать: Мохирева Соломея Ивановна

Мохирева, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
1724

Сын: Мохирев Ларион Иванович

Мать ребёнка: не указана

Мохирева, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Мохирев Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Мохирева, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Мохирев Евстафий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Мохирева, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Мохирев Огафья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Мохирева, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Мохирева Офимья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Мохирева, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мохирева Катерина Игнатьевна

Мохирева, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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