Мохирев Иван Борисович
Место рождения
Дата рождения1701
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701
Отец: Мохирев Борис Назарович
Рождение ребёнка
1724
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1728
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1729
Сын: Мохирев Евстафий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Мохирев Огафья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Мохирева Офимья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно