Реут (Часовая) Анна Ильинична
Место рождения
Дата рождения21.09.1915
Дата смерти14.09.1973
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1915
Отец: Часовой Илья Парфёнович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ланцова Наталья Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Алла Сергеевна
Отец ребёнка: Степанов Сергей Дмитриевич
Смерть
14.09.1973