Реут (Часовая) Анна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реут (Часовая) Анна Ильинична

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Место рождения

Красногорье, Ульяновский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

21.09.1915

Дата смерти

14.09.1973

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1915

Отец: Часовой Илья Парфёнович

Мать: не указана

Красногорье, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ланцова Наталья Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Реут Михаил Игнатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Алла Сергеевна

Отец ребёнка: Степанов Сергей Дмитриевич

Смерть
14.09.1973
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