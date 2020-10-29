Степанова Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанова Лидия

Степанова Лидия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1957

Дата смерти

29.10.2020

Пол

Женский

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1979

Дочь: Кузнеделева Оксана Владимировна

Отец ребёнка: Степанов Владимир

Рождение ребёнка
06.06.1981

Сын: Степанов Вячеслав Владимирович

Отец ребёнка: Степанов Владимир

Рождение ребёнка
16.12.1991

Сын: Степанов Олег Владимирович

Отец ребёнка: Степанов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Владимир

Смерть
29.10.2020
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close