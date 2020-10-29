Степанова Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1957
Дата смерти29.10.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1979
Дочь: Кузнеделева Оксана Владимировна
Отец ребёнка: Степанов Владимир
Рождение ребёнка
06.06.1981
Сын: Степанов Вячеслав Владимирович
Отец ребёнка: Степанов Владимир
Рождение ребёнка
16.12.1991
Сын: Степанов Олег Владимирович
Отец ребёнка: Степанов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степанов Владимир
Смерть
29.10.2020