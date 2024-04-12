Делиева Мария Константиновна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Рождение ребёнка
1900
Сын: Делиев Андрей Константинович
Отец ребёнка: Делиев Константин Дмитриевич
Бракосочетание
До 1900
Рождение ребёнка
1903
Сын: Делиев Дмитрий Константинович
Отец ребёнка: Делиев Константин Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.09.1906
Сын: Делиев Иван Константинович
Отец ребёнка: Делиев Константин Дмитриевич
Рождение ребёнка
1909
Сын: Делиев Петр Константинович
Отец ребёнка: Делиев Константин Дмитриевич
Рождение ребёнка
1909
Сын: Делиев Георгий Константинович
Отец ребёнка: Делиев Константин Дмитриевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Елизавкта Константиновна
Отец ребёнка: Делиев Константин Дмитриевич
Рождение ребёнка
1916
Сын: Делиев Николай Константинович
Отец ребёнка: Делиев Константин Дмитриевич
Смерть
Неизвестно