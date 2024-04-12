Делиева Мария Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДелиева Мария Константиновна

Делиева Мария Константиновна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Делиев Андрей Константинович

Отец ребёнка: Делиев Константин Дмитриевич

Бракосочетание
До 1900

Муж: Делиев Константин Дмитриевич

Рождение ребёнка
1903

Сын: Делиев Дмитрий Константинович

Отец ребёнка: Делиев Константин Дмитриевич

Рождение ребёнка
23.09.1906

Сын: Делиев Иван Константинович

Отец ребёнка: Делиев Константин Дмитриевич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Делиев Петр Константинович

Отец ребёнка: Делиев Константин Дмитриевич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Делиев Георгий Константинович

Отец ребёнка: Делиев Константин Дмитриевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Елизавкта Константиновна

Отец ребёнка: Делиев Константин Дмитриевич

Рождение ребёнка
1916

Сын: Делиев Николай Константинович

Отец ребёнка: Делиев Константин Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close