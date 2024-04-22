Баранов Степан Петрович
Место рождения
Дата рождения24.12.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
24.12.1875 ст.
Отец: Петр Макаров
Мать: Евдокия Захарова
Крещение
26.12.1875 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: того же сельца крестьянский сын Нил Егоров и крестьянская жена Анна Сергеева Таинство крещения совершал села Мытников священник Онисим Богоявленский
Бракосочетание
03.10.1893 ст.
Жена: Баранова Мария Ивановна
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №9 3 октября. Сельца Хотебцова крестьянский сын Стефан Петров, православного вероисповедания, первым браком, без 2 месяцев и 21 дня 18 лет и Прихода села Никольского, Орешек тож, Николаевской ... Показать все
Рождение ребёнка
19.09.1898 ст.
Дочь: Ефросиния Степановна
Мать ребёнка: Баранова Мария Ивановна
Запись №19 Сельца Хотебцова крестьянин Стефан Петров и законная жена его Мария Иоаннова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
24.05.1901 ст.
Дочь: Феодосия Степановна
Мать ребёнка: Баранова Мария Ивановна
Запись №11 Сельца Хотебцова крестьянин Стефан Петров и законная жена его Мария Иванова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
20.08.1904 ст.
Дочь: Наталья Степановна
Мать ребёнка: Баранова Мария Ивановна
Запись №10 Рузского уезда, Хотебцовской волости, деревни Хотебцова, крестьянин Степан Петров и законная жена его Мария Иванова; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
10.12.1906 ст.
Дочь: Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Баранова Мария Ивановна
Запись №19 Деревни Хотебцовой, Хотебцовской волости, крестьянин Стефан Петров Баранов и жена его Мария Иванова; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
29.06.1908 ст.
Дочь: Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Баранова Мария Ивановна
Запись №7 Деревни Хотебцовой, Хотебцовской волости, крестьянин Стефан Петров Баранов и жена его Мария Иванова - оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
01.11.1911 ст.
Дочь: Александра Степановна
Мать ребёнка: Баранова Мария Ивановна
Запись №12 Деревни Хотебцова крестьянин Степан Петров Баранов и законная жена его Мария Иванова; оба православные
Рождение ребёнка
17.06.1914 ст.
Дочь: Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Баранова Мария Ивановна
Москва, город федерального значения Москва
Запись №105 Крестьянин Московской губернии, Рузского уезда, Хотебцовской волости, деревни Хотебцова Степан Петров Баранов и законная жена его Мария Иванова; оба православного вероисповедания (из дома... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно