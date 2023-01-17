Синицын Порфирий (Парфен) Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1951
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Синицын Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1914
Дочь: Синицына Мария Порфирьевна
Мать ребёнка: Синицына Арина Федоровна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Синицын Федор Порфирьевич
Мать ребёнка: Синицына Арина Федоровна
Рождение ребёнка
25.01.1925
Мать ребёнка: Синицына Арина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синицына Арина Федоровна
Смерть
1951