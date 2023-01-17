Синицын Порфирий (Парфен) Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиницын Порфирий (Парфен) Яковлевич

Синицын Порфирий (Парфен) Яковлевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1951

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Синицын Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1914

Дочь: Синицына Мария Порфирьевна

Мать ребёнка: Синицына Арина Федоровна

Долгово, Новичихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1916

Сын: Синицын Федор Порфирьевич

Мать ребёнка: Синицына Арина Федоровна

Долгово, Новичихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.01.1925

Сын: Синицын Иван Порфирьевич

Мать ребёнка: Синицына Арина Федоровна

Долгово, Новичихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синицына Арина Федоровна

Смерть
1951
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close