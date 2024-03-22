Кальченко Андрей Кузьмич
Место рождения
Дата рождения01.12.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1867
Киевский уезд, с. Ясногородка, Николаевская церковь 1867 г. Ф.127, о.1012, д.3740, стр.14
Рождение ребёнка
24.08.1896
Дочь: Кальченко Наталия Андреевна
Мать ребёнка: Кальченко Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Кальченко Мария Андреевна
Мать ребёнка: Кальченко Дарья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно