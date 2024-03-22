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Кальченко Андрей Кузьмич

Место рождения

Толокунь, Київська область

Дата рождения

01.12.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1867

Отец: Кальченко Кузьма (Косма) Стефанович

Мать: Кальченко Екатерина Авраамовна

Толокунь, Київська область
Киевский уезд, с. Ясногородка, Николаевская церковь 1867 г. Ф.127, о.1012, д.3740, стр.14
Рождение ребёнка
24.08.1896

Дочь: Кальченко Наталия Андреевна

Мать ребёнка: Кальченко Дарья Григорьевна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Кальченко Мария Андреевна

Мать ребёнка: Кальченко Дарья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кальченко Дарья Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Толокунь, Київська область
Смерть
Неизвестно
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