Кондратий Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Кондратова Праскева
Мать ребёнка: не указана
Черевково, Прасковьинская волость, Старицкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондратова ульяна
Мать ребёнка: не указана
Богоявленье, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно