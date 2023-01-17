Кондратий Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратий Павлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Кондратова Праскева

Мать ребёнка: не указана

Черевково, Прасковьинская волость, Старицкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондратова ульяна

Мать ребёнка: не указана

Богоявленье, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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