Рязанов Николай Матвеевич
Место рожденияг.Новокузнецк,Кемеровская Область
Дата рождения03.08.1948
Дата смерти?.11.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1948
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1968
Мать ребёнка: Рязанова Наталия Петровна
Рождение ребёнка
13.06.1974
Сын: Рязанов Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Рязанова Наталия Петровна
Смерть
?.11.2019
Причина смерти: Онкология