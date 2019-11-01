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Рязанов Николай Матвеевич

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Место рождения

г.Новокузнецк,Кемеровская Область

Дата рождения

03.08.1948

Дата смерти

?.11.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1948

Отец: Рязанов Матвей Васильевич

Мать: Щербакова(Рязанова) (Щербакова) Вера Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанова Наталия Петровна

Рождение ребёнка
01.11.1968

Сын: Рязанов Олег Николаевич

Мать ребёнка: Рязанова Наталия Петровна

Рождение ребёнка
13.06.1974

Сын: Рязанов Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Рязанова Наталия Петровна

Смерть
?.11.2019
Причина смерти: Онкология

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