Лосев Илларион Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лосев Филипп Максимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1913 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лосева Анна Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лосева Анна Даниловна
Смерть
Неизвестно