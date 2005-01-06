Ермолаева (Стяжкина) Анастасия Ефимовна
Место рождения
Дата рождения14.11.1915
Дата смерти06.01.2005
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1915
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолаев Владимир Семенович
Отец ребёнка: Ермолаев Семен Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ермолаева) Валентина Семеновна
Отец ребёнка: Ермолаев Семен Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ермолаева) Галина Семеновна
Отец ребёнка: Ермолаев Семен Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малеева (Ермолаева) Лидия Семеновна
Отец ребёнка: Ермолаев Семен Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Носкова (Ермолаева) Александра Семеновна
Отец ребёнка: Ермолаев Семен Иванович
Смерть
06.01.2005