Ермолаева (Стяжкина) Анастасия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаева (Стяжкина) Анастасия Ефимовна

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Место рождения

Шабанка нижняя, Малмыжский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

14.11.1915

Дата смерти

06.01.2005

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1915

Отец: Стяжкин Ефим Андреевич

Мать: Стяжкина (Лоншакова) Евдокия Федоровна

Шабанка нижняя, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолаев Владимир Семенович

Отец ребёнка: Ермолаев Семен Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ермолаева) Валентина Семеновна

Отец ребёнка: Ермолаев Семен Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ермолаева) Галина Семеновна

Отец ребёнка: Ермолаев Семен Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малеева (Ермолаева) Лидия Семеновна

Отец ребёнка: Ермолаев Семен Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Семен Иванович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Носкова (Ермолаева) Александра Семеновна

Отец ребёнка: Ермолаев Семен Иванович

Смерть
06.01.2005

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