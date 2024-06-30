Батогов Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Батогов Василий Осипович
Мать: Батогова Агафья Ивановна
Бракосочетание
03.02.1875 ст.
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Батогова Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Батогова (Иванова) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Батогова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Батогова (Иванова) Александра Ивановна
Смерть
Неизвестно