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Батогов Николай Васильевич

Место рождения

Медведево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Батогов Василий Осипович

Мать: Батогова Агафья Ивановна

Медведево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
03.02.1875 ст.

Жена: Батогова (Иванова) Александра Ивановна

Медведево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Батогова Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Батогова (Иванова) Александра Ивановна

Медведево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Батогова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Батогова (Иванова) Александра Ивановна

Медведево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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