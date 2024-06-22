Мухина Надежда Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мухин Терентий Афанасиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мухин Терентий Афанасиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухин Иван
Отец ребёнка: Мухин Терентий Афанасиевич
Рождение ребёнка
10.01.1890
Дочь: (Мухина) Татьяна
Отец ребёнка: Мухин Терентий Афанасиевич
Рождение ребёнка
12.02.1900
Дочь: (Мухина) Мария
Отец ребёнка: Мухин Терентий Афанасиевич
Рождение ребёнка
19.04.1907
Дочь: (Мухина) Александра
Отец ребёнка: Мухин Терентий Афанасиевич
Рождение ребёнка
19.02.1910
Сын: Мухин Григорий
Отец ребёнка: Мухин Терентий Афанасиевич
Рождение ребёнка
25.03.1912
Дочь: (Мухина) Лидия
Отец ребёнка: Мухин Терентий Афанасиевич
Смерть
Неизвестно