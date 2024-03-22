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Скворцов Владимир Федотович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

23.02.1924

Дата смерти

19.10.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1924

Отец: Скворцов Федот

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
30.08.1953

Сын: Скворцов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Скворцова Валентина Васильевна

Керчь, Керчь, Республика Крым
Рождение ребёнка
12.05.1957

Сын: Скворцов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Скворцова Валентина Васильевна

Керчь, Керчь, Республика Крым
Смерть
19.10.1974
Керчь, Керчь, Республика Крым
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