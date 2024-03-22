Скворцов Владимир Федотович
Место рождения
Дата рождения23.02.1924
Дата смерти19.10.1974
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1924
Отец: Скворцов Федот
Рождение ребёнка
30.08.1953
Сын: Скворцов Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Скворцова Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
12.05.1957
Сын: Скворцов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Скворцова Валентина Васильевна
Смерть
19.10.1974