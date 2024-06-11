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Екимов Пахом

Место рождения

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1856 ст.

Дата смерти

После 1909

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856 ст.

Отец: Иванов Еким

Мать: Николаева Евдокия

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саввинова Ульяна

Рождение ребёнка
28.02.1875 ст.

Сын: Пахомов Клеоник

Мать ребёнка: Саввинова Ульяна

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
26.08.1876 ст.

Сын: Пахомов Павел

Мать ребёнка: Саввинова Ульяна

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1879 ст.

Дочь: Пахомова Анна

Мать ребёнка: Саввинова Ульяна

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
06.01.1882 ст.

Сын: Пахомов Михаил

Мать ребёнка: Саввинова Ульяна

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
04.05.1884 ст.

Сын: Пахомов Николай

Мать ребёнка: Саввинова Ульяна

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
10.04.1888 ст.

Сын: Пахомов Василий

Мать ребёнка: Саввинова Ульяна

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
06.12.1889 ст.

Дочь: Пахомова Евгения

Мать ребёнка: Саввинова Ульяна

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
После 1909
Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

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