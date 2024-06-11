Екимов Пахом
Место рождения
Дата рождения1856 ст.
Дата смертиПосле 1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856 ст.
Отец: Иванов Еким
Мать: Николаева Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саввинова Ульяна
Рождение ребёнка
28.02.1875 ст.
Сын: Пахомов Клеоник
Мать ребёнка: Саввинова Ульяна
Рождение ребёнка
26.08.1876 ст.
Сын: Пахомов Павел
Мать ребёнка: Саввинова Ульяна
Рождение ребёнка
1879 ст.
Дочь: Пахомова Анна
Мать ребёнка: Саввинова Ульяна
Рождение ребёнка
06.01.1882 ст.
Сын: Пахомов Михаил
Мать ребёнка: Саввинова Ульяна
Рождение ребёнка
04.05.1884 ст.
Сын: Пахомов Николай
Мать ребёнка: Саввинова Ульяна
Рождение ребёнка
10.04.1888 ст.
Сын: Пахомов Василий
Мать ребёнка: Саввинова Ульяна
Рождение ребёнка
06.12.1889 ст.
Дочь: Пахомова Евгения
Мать ребёнка: Саввинова Ульяна
Смерть
После 1909