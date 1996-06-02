Шульгинов Семён Стефанович
Место рождения
Дата рождения02.03.1913
Дата смерти02.06.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валько (Шульгинова) Анна Семёновна
Мать ребёнка: Шульгинова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
04.01.1936
Дочь: Ткачёва (Шульгинова) Евдокия Семёновна
Мать ребёнка: Шульгинова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
26.08.1940
Сын: Шульгинов Александр Семенвич
Мать ребёнка: Шульгинова Мария Ивановна
Смерть
02.06.1996