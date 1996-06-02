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Шульгинов Семён Стефанович

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Место рождения

Гиагинская, Гиагинский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)

Дата рождения

02.03.1913

Дата смерти

02.06.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Гиагинская, Гиагинский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валько (Шульгинова) Анна Семёновна

Мать ребёнка: Шульгинова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
04.01.1936

Дочь: Ткачёва (Шульгинова) Евдокия Семёновна

Мать ребёнка: Шульгинова Мария Ивановна

Гиагинская, Гиагинский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
26.08.1940

Сын: Шульгинов Александр Семенвич

Мать ребёнка: Шульгинова Мария Ивановна

Смерть
02.06.1996
Гиагинская, Гиагинский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)

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