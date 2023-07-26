Ивляшкина Пелагея Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
25.02.1901 ст.
Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Крестила Дарью, дочь крестьянина села Коржевок Григория Васильевича Володина и жены его Евдокии Тимофеевны в Рождество-Богородецкой церкви.
Смерть
Неизвестно