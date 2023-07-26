Ивляшкина Пелагея Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивляшкина Пелагея Наумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивляшкин Иван Спиридонович

Восприемник
25.02.1901 ст.
Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Крестила Дарью, дочь крестьянина села Коржевок Григория Васильевича Володина и жены его Евдокии Тимофеевны в Рождество-Богородецкой церкви.
Смерть
Неизвестно

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