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Клейман Давид

Место рождения

Украинская ССР, г. Бердычев

Дата рождения

10.02.1910

Дата смерти

04.04.1992

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1910

Отец: Клейман Израиль

Мать: не указана

Военная награда
Неизвестно
Клейман Давид Израильевич Учетно-послужная картотека Дата рождения: 01.10.1910 Место рождения: Украинская ССР, г. Бердычев Дата поступления на службу: __.11.1932 Воинское звание: майор Наименование во... Показать все
Бракосочетание
?.04.1936

Жена: Клейман (Гинзбург) Дина

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.06.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клейман (Гинзбург) Дина

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.07.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клейман (Гинзбург) Дина

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.04.1992

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