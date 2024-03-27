Клейман Давид
Место рожденияУкраинская ССР, г. Бердычев
Дата рождения10.02.1910
Дата смерти04.04.1992
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1910
Отец: Клейман Израиль
Мать: не указана
Военная награда
Неизвестно
Клейман Давид Израильевич Учетно-послужная картотека Дата рождения: 01.10.1910 Место рождения: Украинская ССР, г. Бердычев Дата поступления на службу: __.11.1932 Воинское звание: майор Наименование во... Показать все
Бракосочетание
?.04.1936
Жена: Клейман (Гинзбург) Дина
Рождение ребёнка
20.06.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клейман (Гинзбург) Дина
Рождение ребёнка
18.07.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клейман (Гинзбург) Дина
Смерть
04.04.1992