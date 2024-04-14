Моисей Осип Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Моисей Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моисей Людвига Осиповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моисей Юстиния Осиповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно