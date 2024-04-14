Моисей Осип Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисей Осип Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Моисей Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моисей Людвига Осиповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моисей Юстиния Осиповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисей Франц Осипович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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