Тимченко Вячеслав
Место рожденияСимферополь
Дата рождения11.03.1945
Дата смерти10.12.1994
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1945
Отец: Тимченко Федор
Мать: Татьяна Филипповна
Симферополь
Рождение ребёнка
27.03.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.12.1994
Симферополь