Щеткина (Крестешникова) Екатерина Федоровна
Место рождения
Дата рождения08.11.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1867
Бракосочетание
14.01.1885
Рождение ребёнка
14.06.1886
Рождение ребёнка
29.07.1887
Рождение ребёнка
13.06.1891
Рождение ребёнка
13.01.1893
Рождение ребёнка
15.02.1898
Рождение ребёнка
20.05.1899
Рождение ребёнка
22.04.1905
Дочь: Афанасьева Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Щеткин Семен Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно