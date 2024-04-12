Щеткина (Крестешникова) Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩеткина (Крестешникова) Екатерина Федоровна

Щеткина (Крестешникова) Екатерина Федоровна

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Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

08.11.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1824 г.р.

Мать

1837 г.р.

Муж

1863 г.р.

Дети

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Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1867

Отец: Крестешников Федор Иванович

Мать: Крестешникова Елизавета Георгиевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
14.01.1885

Муж: Щеткин Семен Дмитриевич

Рождение ребёнка
14.06.1886

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щеткин Семен Дмитриевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
29.07.1887

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щеткин Семен Дмитриевич

Рождение ребёнка
13.06.1891

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щеткин Семен Дмитриевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
13.01.1893

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щеткин Семен Дмитриевич

Рождение ребёнка
15.02.1898

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щеткин Семен Дмитриевич

Рождение ребёнка
20.05.1899

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щеткин Семен Дмитриевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
22.04.1905

Дочь: Афанасьева Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Щеткин Семен Дмитриевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щеткин Семен Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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