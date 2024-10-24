Севастьянов Владимир Иванович 05.01.1948 — найти родственников по фамилии на Familio
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Севастьянов Владимир Иванович

Место рождения

Талдом, Талдомский, Московская область

Дата рождения

05.01.1948

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

1922 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1948

Отец: Севастьянов Иван Дмитриевич

Мать: Севастьянова (Ветрова) Раиса Петровна

Талдом, Талдомский, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
14.02.1981

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.03.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.08.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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