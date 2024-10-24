Севастьянов Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения05.01.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1948
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
14.02.1981
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.03.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.08.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности