Бобохин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобохин Сергей Александрович
Мать ребёнка: Бобохина (Давиденко) Елена Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобохина Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Бобохина (Давиденко) Елена Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно