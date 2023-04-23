Бобохин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобохин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.?

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобохин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Бобохина (Давиденко) Елена Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобохина Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Бобохина (Давиденко) Елена Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобохина (Давиденко) Елена Владимировна

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