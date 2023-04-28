Степанушкова Лидия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанушкова Лидия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

оС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1927

Отец: Кирин Михайл

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1958

Сын: Степанушков Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Степанушков Александр Геннадьевич

Рождение ребёнка
25.06.1960

Сын: Степанушков Сергей Александрович

Отец ребёнка: Степанушков Александр Геннадьевич

Смерть
Неизвестно
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