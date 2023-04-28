Степанушкова Лидия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1927
Отец: Кирин Михайл
Рождение ребёнка
05.07.1958
Сын: Степанушков Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Степанушков Александр Геннадьевич
Рождение ребёнка
25.06.1960
Сын: Степанушков Сергей Александрович
Отец ребёнка: Степанушков Александр Геннадьевич
Смерть
Неизвестно