Romanova (Lopukhina Лопухина Lopukhin Лопухин) Евдокия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Romanova (Lopukhina Лопухина Lopukhin Лопухин) Евдокия Фёдоровна

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Место рождения

Moscow/Москва, Russia/Россия

Дата рождения

30.06.1669

Дата смерти

07.09.1731

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1669

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Romanov, Imperatore E Autocrate Di Tutte Le Russie Пётр Великий Pietro I Il Grande Alekseevič Peter The Great

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.1690

Сын: Aleksej

Отец ребёнка: Romanov, Imperatore E Autocrate Di Tutte Le Russie Пётр Великий Pietro I Il Grande Alekseevič Peter The Great

Рождение ребёнка
13.10.1691

Сын: Романов Alexander Petrovich

Отец ребёнка: Romanov, Imperatore E Autocrate Di Tutte Le Russie Пётр Великий Pietro I Il Grande Alekseevič Peter The Great

Похороны
08.08.1731
Смерть
07.09.1731

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