Romanova (Lopukhina Лопухина Lopukhin Лопухин) Евдокия Фёдоровна
Место рожденияMoscow/Москва, Russia/Россия
Дата рождения30.06.1669
Дата смерти07.09.1731
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1669
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.1690
Рождение ребёнка
13.10.1691
Похороны
08.08.1731
Смерть
07.09.1731