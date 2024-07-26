Лазарев Григорий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛазарев Григорий Андреевич

Лазарев Григорий Андреевич

Место рождения

Колывань, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

24.12.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Лазарев Андрей

Мать: Таисия Петровна

Колывань, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.04.1918

Сын: Лазарев Анатолий? Георгиевич ?

Мать ребёнка: не указана

Колывань, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
24.12.1937
Дата рождения: 1893 г. Место рождения: с. Колывань Новосибирской обл. Пол: мужчина Национальность: русский Образование: начальное. Профессия / место работы: Зав. ларьком "Союзутиль". Место проживания:... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.