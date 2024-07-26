Лазарев Григорий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смерти24.12.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Лазарев Андрей
Мать: Таисия Петровна
Рождение ребёнка
19.04.1918
Сын: Лазарев Анатолий? Георгиевич ?
Мать ребёнка: не указана
Смерть
24.12.1937
Дата рождения: 1893 г. Место рождения: с. Колывань Новосибирской обл. Пол: мужчина Национальность: русский Образование: начальное. Профессия / место работы: Зав. ларьком "Союзутиль". Место проживания:... Показать все