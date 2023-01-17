Салтыков-Щедрин (Салтыков) Михаил Евграфович
Место рождения
Дата рождения27.01.1826
Дата смерти10.05.1889
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1836 по 1838
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1838 по 1844
Пушкин, Царскосельский уезд
Место жительства
С 1844 по 1848
Место жительства
С 1848 по 1855
Киров, город Киров, Кировская область
Место жительства
С 1855 по 1858
Место жительства
С 1858 по 1860
Место жительства
С 1860 по 1864
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
С 1864 по 1866
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
С 1866 по 1867
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1867 по 1868
Место жительства
С 1868 по 1889
Смерть
10.05.1889