Салтыков-Щедрин (Салтыков) Михаил Евграфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтыков-Щедрин (Салтыков) Михаил Евграфович

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Место рождения

Спас-Угол, Талдомский, Московская область

Дата рождения

27.01.1826

Дата смерти

10.05.1889

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Спас-Угол, Талдомский, Московская область
Место жительства
С 1836 по 1838
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1838 по 1844
Пушкин, Царскосельский уезд
Место жительства
С 1844 по 1848
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1848 по 1855
Киров, город Киров, Кировская область
Место жительства
С 1855 по 1858
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1858 по 1860
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Место жительства
С 1860 по 1864
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
С 1864 по 1866
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
С 1866 по 1867
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1867 по 1868
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Место жительства
С 1868 по 1889
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
10.05.1889
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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