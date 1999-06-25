Курочкин Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1961
Дата смерти25.06.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1985
Дочь: Курочкина Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Курочкина Любовь Юрьевна
Рождение ребёнка
23.06.1987
Дочь: Курочкина Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Курочкина Любовь Юрьевна
Смерть
25.06.1999