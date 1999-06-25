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Курочкин Иван Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1961

Дата смерти

25.06.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1985

Дочь: Курочкина Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Курочкина Любовь Юрьевна

Рождение ребёнка
23.06.1987

Дочь: Курочкина Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Курочкина Любовь Юрьевна

Смерть
25.06.1999

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