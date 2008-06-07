Холькина (Кизлова) Инесса Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холькина (Кизлова) Инесса Дмитриевна

Место рождения

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область

Дата рождения

05.03.1934

Дата смерти

07.06.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1914 г.р.

Дети

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1934

Отец: не указан

Мать: Хорошева (Крылова) Руфина Александровна

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Работа или профессия
Неизвестно
Заведующая лаборатирией института неорганиечской химии г. Новосибирск
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.02.1954

Дочь: (Холькина) Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
07.06.2008
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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