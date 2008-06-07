Холькина (Кизлова) Инесса Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения05.03.1934
Дата смерти07.06.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1934
Отец: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
Заведующая лаборатирией института неорганиечской химии г. Новосибирск
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.02.1954
Дочь: (Холькина) Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.10.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
07.06.2008