Батов Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения16.11.1923
Дата смерти1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1923
Место жительства
По 1992
с. Красное, Ярославская область РФ
Смерть
1992
с. Красное, Ярославская область РФ