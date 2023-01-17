Батов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБатов Александр Иванович

Батов Александр Иванович

avatar

Место рождения

Березки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

16.11.1923

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Березки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 1923
Березки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
По 1992
с. Красное, Ярославская область РФ
Смерть
1992
с. Красное, Ярославская область РФ
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close