Крайнов Антон Ефимович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1833
Дата смерти21.07.1909 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Крайнова Евдокия Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1875 ст.
Сын: Крайнов Георгий Антонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1881 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1885 ст.
Сын: Крайнов Николай Антонович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
21.07.1909 ст.