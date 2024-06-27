Крайнов Антон Ефимович Вычислено 1833 — найти родственников по фамилии на Familio
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Крайнов Антон Ефимович

Место рождения

Багаево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Вычислено 1833

Дата смерти

21.07.1909 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Багаево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крайнов Егор Антонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крайнов Ефим Антонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Крайнова Евдокия Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1875 ст.

Сын: Крайнов Георгий Антонович

Мать ребёнка: не указана

Багаево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1881 ст.

Сын: Крайнов Павел Антонович

Мать ребёнка: не указана

Багаево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1885 ст.

Сын: Крайнов Николай Антонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
21.07.1909 ст.
Багаево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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