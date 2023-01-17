Есенин Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения03.10.1895
Дата смерти28.12.1925
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1895 по 1912
Место жительства
С 1912 по 1915
Место жительства
С 1915 по 1920
Место жительства
С 1920 по 1925
Смерть
28.12.1925