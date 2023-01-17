Есенин Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есенин Сергей Александрович

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Место рождения

Константиново, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

03.10.1895

Дата смерти

28.12.1925

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Константиново, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
С 1895 по 1912
Константиново, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
С 1912 по 1915
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1915 по 1920
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1920 по 1925
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
28.12.1925
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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