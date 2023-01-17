Егоров Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения29.07.1931
Дата смерти24.04.1990
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1931
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
13.08.1957
Жена: Малахова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
11.04.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малахова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
02.12.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малахова Галина Ивановна
Смерть
24.04.1990
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область