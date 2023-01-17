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Егоров Николай Иванович

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Место рождения

Дементеевка, Козельский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

29.07.1931

Дата смерти

24.04.1990

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1931

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Дементеевка, Козельский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
13.08.1957

Жена: Малахова Галина Ивановна

Агрыз, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малахова Галина Ивановна

Рождение ребёнка
02.12.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малахова Галина Ивановна

Агрыз, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
24.04.1990
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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