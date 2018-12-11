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Гармашов Владимир Федорович

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Место рождения

Орлиное

Дата рождения

28.08.1932

Дата смерти

11.12.2018

Пол

Мужской

Отец

Мать

1916 г.р.

Жена

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1932

Отец: Гармашов Федор

Мать: Гармашова Анна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гармашова (Захарова) Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
20.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гармашова (Захарова) Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
06.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гармашова (Захарова) Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
14.10.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гармашова (Захарова) Анна Григорьевна

Каракол, Иссык-кульская область, Киргизская ССР
Смерть
11.12.2018
Белгород, город Белгород, Белгородская область

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