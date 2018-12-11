Гармашов Владимир Федорович
Место рождения
Дата рождения28.08.1932
Дата смерти11.12.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1932
Отец: Гармашов Федор
Мать: Гармашова Анна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.1957
Рождение ребёнка
06.03.1960
Рождение ребёнка
14.10.1971
Каракол, Иссык-кульская область, Киргизская ССР
Смерть
11.12.2018
Белгород, город Белгород, Белгородская область