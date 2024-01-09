Секерин Александр Корнилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Сын: Секерин Валентин Александрович
Мать ребёнка: Суслова Наталия Никаноровна
Рождение ребёнка
02.07.1931
Дочь: Секерина Апполинария Александровна
Мать ребёнка: Суслова Наталия Никаноровна
Рождение ребёнка
17.10.1933
Сын: Секерин Виталий Александрович
Мать ребёнка: Суслова Наталия Никаноровна
Рождение ребёнка
22.04.1936
Дочь: Секерина Раиса Александровна
Мать ребёнка: Суслова Наталия Никаноровна
Рождение ребёнка
26.09.1939
Сын: Секерин Михаил Александрович
Мать ребёнка: Суслова Наталия Никаноровна
Ахманово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно