Секерин Александр Корнилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Секерин Александр Корнилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Сын: Секерин Валентин Александрович

Мать ребёнка: Суслова Наталия Никаноровна

Рождение ребёнка
02.07.1931

Дочь: Секерина Апполинария Александровна

Мать ребёнка: Суслова Наталия Никаноровна

Рождение ребёнка
17.10.1933

Сын: Секерин Виталий Александрович

Мать ребёнка: Суслова Наталия Никаноровна

Рождение ребёнка
22.04.1936

Дочь: Секерина Раиса Александровна

Мать ребёнка: Суслова Наталия Никаноровна

Рождение ребёнка
26.09.1939

Сын: Секерин Михаил Александрович

Мать ребёнка: Суслова Наталия Никаноровна

Ахманово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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