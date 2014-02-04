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Крегель Николай Филиппович

Место рождения

Полтавка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

17.12.1926

Дата смерти

04.02.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Полтавка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крегель (Байдукова) Марфа Евтеховна

Рождение ребёнка
02.08.1958

Дочь: Первушина (Крегель) Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Крегель (Байдукова) Марфа Евтеховна

Рождение ребёнка
02.08.1958

Дочь: Цуканова (Крегель) Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Крегель (Байдукова) Марфа Евтеховна

Смерть
04.02.2014

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