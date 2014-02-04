Крегель Николай Филиппович
Место рождения
Дата рождения17.12.1926
Дата смерти04.02.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.08.1958
Дочь: Первушина (Крегель) Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Крегель (Байдукова) Марфа Евтеховна
Рождение ребёнка
02.08.1958
Дочь: Цуканова (Крегель) Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Крегель (Байдукова) Марфа Евтеховна
Смерть
04.02.2014