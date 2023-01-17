Калужинова Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужинова Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Екатерина Борисовна

Отец ребёнка: Калужинов Борис Самойлович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Калужинов Петр Борисович

Отец ребёнка: Калужинов Борис Самойлович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Калужников Алексей Борисович

Отец ребёнка: Калужинов Борис Самойлович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
После 1850

Сын: Калужинов Парфений (Порфирий) Борисович

Отец ребёнка: Калужинов Борис Самойлович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ирина Борисовна

Отец ребёнка: Калужинов Борис Самойлович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Калужинов Василий Борисович

Отец ребёнка: Калужинов Борис Самойлович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калужинов Борис Самойлович

Смерть
Неизвестно
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