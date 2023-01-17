Калужинова Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Екатерина Борисовна
Отец ребёнка: Калужинов Борис Самойлович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Калужинов Борис Самойлович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Калужников Алексей Борисович
Отец ребёнка: Калужинов Борис Самойлович
Рождение ребёнка
После 1850
Сын: Калужинов Парфений (Порфирий) Борисович
Отец ребёнка: Калужинов Борис Самойлович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ирина Борисовна
Отец ребёнка: Калужинов Борис Самойлович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Калужинов Василий Борисович
Отец ребёнка: Калужинов Борис Самойлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно