Золотухин Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотухин Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

1958 г.р.
1959 г.р.
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1965 г.р.
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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1958

Сын: Золотухин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Золотухина Нина Абрамовна

Рождение ребёнка
1959

Сын: Золотухин Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Золотухина Нина Абрамовна

Рождение ребёнка
04.07.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Золотухина Нина Абрамовна

Рождение ребёнка
17.10.1965

Сын: Золотухин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Золотухина Нина Абрамовна

Рождение ребёнка
31.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Золотухина Нина Абрамовна

Рождение ребёнка
06.12.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Золотухина Нина Абрамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золотухина Нина Абрамовна

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