Золотухин Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.03.1958
Сын: Золотухин Алексей Иванович
Мать ребёнка: Золотухина Нина Абрамовна
Рождение ребёнка
1959
Сын: Золотухин Николай Иванович
Рождение ребёнка
24.07.1961
Рождение ребёнка
04.07.1963
Рождение ребёнка
17.10.1965
Сын: Золотухин Владимир Иванович
Мать ребёнка: Золотухина Нина Абрамовна
Рождение ребёнка
31.01.1968
Рождение ребёнка
06.12.1970
Бракосочетание
Неизвестно