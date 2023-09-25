Василенко Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василенко Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1991

Пол

Мужской

Отец

1965 г.р.

Мать

1967 г.р.

Жена

1995 г.р.

Дети

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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1991

Отец: Василенко Игорь

Мать: Василенко (Лазарева) Татьяна Ивановна

Бракосочетание
17.08.2016

Жена: (Бузулеева) Мария

Рождение ребёнка
20.12.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Бузулеева) Мария

Рождение ребёнка
06.04.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Бузулеева) Мария

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