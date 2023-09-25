Василенко Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1991
Бракосочетание
17.08.2016
Жена: (Бузулеева) Мария
Рождение ребёнка
20.12.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Бузулеева) Мария
Рождение ребёнка
06.04.2023
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Бузулеева) Мария