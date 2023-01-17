Кадочников Терентий Сафронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадочников Терентий Сафронович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Кадочников Сафрон Никитович

Мать: Кадочникова Степанида

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Марья Терентьевна

Мать ребёнка: Кадочникова Агафья Ивановна

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836

Сын: Кадочников Ларион Терентьевич

Мать ребёнка: Кадочникова Агафья Ивановна

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кадочникова Агафья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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