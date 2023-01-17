Кадочников Терентий Сафронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Кадочников Сафрон Никитович
Мать: Кадочникова Степанида
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Марья Терентьевна
Мать ребёнка: Кадочникова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Кадочников Ларион Терентьевич
Мать ребёнка: Кадочникова Агафья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно