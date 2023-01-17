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Лебедева Мария Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1905

Дата смерти

21.12.1984

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1905

Отец: не указан

Мать: Лебедь Параскева Львовна

Рождение ребёнка
26.01.1924

Дочь: Радюк Любовь Захаровна

Отец ребёнка: Лебедев Захар

Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
17.10.1925

Сын: Лебедев Николай Захарович

Отец ребёнка: Лебедев Захар

Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
27.08.1927

Дочь: Лебедева Раиса Захаровна

Отец ребёнка: Лебедев Захар

Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
28.11.1929

Сын: Лебедев Владимир Захарович

Отец ребёнка: Лебедев Захар

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Дейнега Нина Захаровна

Отец ребёнка: Лебедев Захар

Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Захар

Смерть
21.12.1984
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