Лебедева Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1905
Дата смерти21.12.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1905
Отец: не указан
Мать: Лебедь Параскева Львовна
Рождение ребёнка
26.01.1924
Дочь: Радюк Любовь Захаровна
Отец ребёнка: Лебедев Захар
Рождение ребёнка
17.10.1925
Сын: Лебедев Николай Захарович
Отец ребёнка: Лебедев Захар
Рождение ребёнка
27.08.1927
Дочь: Лебедева Раиса Захаровна
Отец ребёнка: Лебедев Захар
Рождение ребёнка
28.11.1929
Сын: Лебедев Владимир Захарович
Отец ребёнка: Лебедев Захар
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Дейнега Нина Захаровна
Отец ребёнка: Лебедев Захар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лебедев Захар
Смерть
21.12.1984