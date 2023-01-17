Колпенская Елизавета Валериановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпенская Елизавета Валериановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1886

Дочь: Костецкая Ольга Аркадьевна

Отец ребёнка: Колпенский Аркадий Григорьевич

Ливны, город Ливны, Орловская область
Рождение ребёнка
09.05.1887

Дочь: Качан Екатерина Аркадьевна

Отец ребёнка: Колпенский Аркадий Григорьевич

Ливны, город Ливны, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колпенский Аркадий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Аркадьевна

Отец ребёнка: Колпенский Аркадий Григорьевич

Ливны, город Ливны, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Аркадьевна

Отец ребёнка: Колпенский Аркадий Григорьевич

Ливны, город Ливны, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колпенский Михаил Аркадьевич

Отец ребёнка: Колпенский Аркадий Григорьевич

Ливны, город Ливны, Орловская область
Смерть
Неизвестно
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