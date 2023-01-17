Колпенская Елизавета Валериановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1886
Дочь: Костецкая Ольга Аркадьевна
Отец ребёнка: Колпенский Аркадий Григорьевич
Рождение ребёнка
09.05.1887
Дочь: Качан Екатерина Аркадьевна
Отец ребёнка: Колпенский Аркадий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Аркадьевна
Отец ребёнка: Колпенский Аркадий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Аркадьевна
Отец ребёнка: Колпенский Аркадий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колпенский Михаил Аркадьевич
Отец ребёнка: Колпенский Аркадий Григорьевич
Смерть
Неизвестно