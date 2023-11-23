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(Стратилатова) Александра Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

По 1860

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Стратилатов Петр Иванов

Мать: (Стратилатова) Анна Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Константин Фёдоров

Рождение ребёнка
1838

Сын: Попов Пётр Константинов

Отец ребёнка: Попов Константин Фёдоров

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Попова) Мария Константинова

Отец ребёнка: Попов Константин Фёдоров

Рождение ребёнка
1843

Сын: Попов Николай Константинович

Отец ребёнка: Попов Константин Фёдоров

Рождение ребёнка
1850

Сын: Попов Дмитрий Константинов

Отец ребёнка: Попов Константин Фёдоров

Попов Дмитрий Константинович (1850 - ?) Родился в семье священника Крестовоздвиженской церкви г.Рыбинска Константина Попова. По окончании Ярославской духовной семинарии служил учителем Николозадубровс... Показать все
Смерть
По 1860

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