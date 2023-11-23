(Стратилатова) Александра Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиПо 1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Попов Константин Фёдоров
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Попова) Мария Константинова
Отец ребёнка: Попов Константин Фёдоров
Рождение ребёнка
1843
Сын: Попов Николай Константинович
Отец ребёнка: Попов Константин Фёдоров
Рождение ребёнка
1850
Сын: Попов Дмитрий Константинов
Отец ребёнка: Попов Константин Фёдоров
Попов Дмитрий Константинович (1850 - ?) Родился в семье священника Крестовоздвиженской церкви г.Рыбинска Константина Попова. По окончании Ярославской духовной семинарии служил учителем Николозадубровс... Показать все
Смерть
По 1860