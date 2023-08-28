Шапенков Петр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапенков Петр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шапенков Николай Петрович

Мать ребёнка: Рахматулина Роза Ахсановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шапенков Владимир Петрович

Мать ребёнка: Рахматулина Роза Ахсановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шапенкова Валентина Петровна

Мать ребёнка: Рахматулина Роза Ахсановна

Рождение ребёнка
30.05.1948

Сын: Шапенков Михаил Петрович

Мать ребёнка: Рахматулина Роза Ахсановна

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