Шапенков Петр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шапенков Николай Петрович
Мать ребёнка: Рахматулина Роза Ахсановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шапенков Владимир Петрович
Мать ребёнка: Рахматулина Роза Ахсановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шапенкова Валентина Петровна
Мать ребёнка: Рахматулина Роза Ахсановна
Рождение ребёнка
30.05.1948
Мать ребёнка: Рахматулина Роза Ахсановна