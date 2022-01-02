Матюхова Клавдия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1957
Сын: Матюхов Александр Иванович
Отец ребёнка: Матюхов Иван Федосович
Рождение ребёнка
15.09.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матюхов Иван Федосович
Рождение ребёнка
01.05.1972
Отец ребёнка: Матюхов Иван Федосович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лигаева Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Матюхов Иван Федосович
Смерть
Неизвестно