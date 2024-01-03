Лобанов Иван Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932
Дочь: (Лобанова) Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Лобанова (Волхонская) Прасковья Никитина
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лобанова (Волхонская) Прасковья Никитина
Смерть
Неизвестно