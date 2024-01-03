Лобанов Иван Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанов Иван Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобанова (Волхонская) Прасковья Никитина

Рождение ребёнка
1932

Дочь: (Лобанова) Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Лобанова (Волхонская) Прасковья Никитина

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лобанова (Волхонская) Прасковья Никитина

Смерть
Неизвестно

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