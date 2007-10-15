Копылов Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылов Андрей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.2007

Отец: не указан

Мать: Копылова Дарья Сергеевна

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