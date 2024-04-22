Боровков Филипп Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоровков Филипп Семёнович

Боровков Филипп Семёнович

Место рождения

Подхвотилово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

10.12.1897 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Подхвотилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.01.1891 ст.

Дочь: Боровкова Ксения Филипповна

Мать ребёнка: Боровкова Лукерья Михайловна

Подхвотилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.06.1897 ст.

Дочь: Боровкова Ефросинья Филипповна

Мать ребёнка: Боровкова Лукерья Михайловна

Подхвотилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровкова Лукерья Михайловна

Смерть
10.12.1897 ст.
Подхвотилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close