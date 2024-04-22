Боровков Филипп Семёнович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смерти10.12.1897 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Рождение ребёнка
25.01.1891 ст.
Дочь: Боровкова Ксения Филипповна
Мать ребёнка: Боровкова Лукерья Михайловна
Рождение ребёнка
26.06.1897 ст.
Дочь: Боровкова Ефросинья Филипповна
Мать ребёнка: Боровкова Лукерья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.12.1897 ст.