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Чуранова Ефросинья Егоровна

Место рождения

Тияпино, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1877

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Тияпино, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.11.1898

Муж: Сверчков Селиверст Степанович

Тияпино, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.11.1898

Муж: Сверчков Селиверст Степанович

Рождение ребёнка
20.11.1912

Дочь: Сверчкова Екатерина Селеверствовна

Отец ребёнка: Сверчков Селиверст Степанович

Тияпино, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.10.1918

Сын: Сверчков Григорий Селиверстович

Отец ребёнка: Сверчков Селиверст Степанович

Тияпино, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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