Чуранова Ефросинья Егоровна
Место рождения
Дата рождения1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1898
Бракосочетание
11.11.1898
Рождение ребёнка
20.11.1912
Дочь: Сверчкова Екатерина Селеверствовна
Отец ребёнка: Сверчков Селиверст Степанович
Рождение ребёнка
29.10.1918
Сын: Сверчков Григорий Селиверстович
Отец ребёнка: Сверчков Селиверст Степанович