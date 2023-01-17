Киселева Афимья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселева Афимья Сергеевна

Киселева Афимья Сергеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Киселева Анисья Филипповна

Отец ребёнка: Киселев Филипп Петрович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Киселева Анна Филипповна

Отец ребёнка: Киселев Филипп Петрович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Киселева Авдотья Филипповна

Отец ребёнка: Киселев Филипп Петрович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Киселев Петр Филиппович

Отец ребёнка: Киселев Филипп Петрович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Филипп Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close